Kimberley Zimmermann arrêtée aux portes des demi-finales du double

En quarts de finale (2e tour) de l'épreuve normande jouée sur terre battue et d'une dotation de 232.244 euros, le duo belgo-bélarusse, classé 4e tête de série, s'est incliné 7-5 et 6-1 devant les Britanniques Naikhta Bains (WTA 100) et Maia Lumsden (WTA 76). La rencontre a pris fin après 1h21 de jeu.

Zimmermann était la seule Belge présente dans un tableau final à Rouen.