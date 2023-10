Kimberley Zimmermann battue en finale du double

Kimberley Zimmermann a été battue en finale du double au tournoi de tennis WTA 125 de Rouen, joué sur surface dure et doté de 115.000 dollars, dimanche en France.

La Bruxelloise, 59e mondiale en double, et sa partenaire hongroise Anna Bondar, 57e, têtes de série N.1, se sont inclinées en deux sets 6-3, 7-6 (7/4) face à la Française Jessika Ponchet (WTA 183) et la Britannique Maia Lumsden (WTA 94). La rencontre a duré 1 heure et 27 minutes.

Cette saison, Kimberley Zimmermann, 27 ans, et Anna Bondar, 26 ans, avaient déjà disputé la finale au WTA 125 de Parme fin septembre en Italie, sur terre battue.