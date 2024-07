Kimberley Zimmermann échoue aux portes de la finale en double

Associée à l'Italienne Camilla Rosatello (WTA 87 en double), avec qui elle forme la paire tête de série N.4, Zimmermann (WTA 113 en double) a été battue en deux sets 6-2, 6-2 par le duo composé de l'Américaine Bethanie Mattek-Sands (WTA 25 en double) et la Tchèque Lucie Safarova (non classée).

Lors du premier tour, Zimmermann et Rosatello avaient éliminé le duo 100% belge de Lara Salden et Magali Kempen (WTA 206 et 314 en double), 6-4, 6-3 en 1h13.