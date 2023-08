Kimberley Zimmermann éliminée au premier tour du double au super tie-break

Kimberley Zimmermann (WTA 59 en double) et sa partenaire russe Yana Sizikova (WTA 50) n'ont pas réussi à passer le 1er tour du double au tournoi de tennis WTA 125 de Baranquilla en Colombie, joué sur surface dure et doté de 115.000 dollars, mercredi. Le duo, qui formait la 1re tête de série, s'est incliné au super tie-break contre la Serbe Natalija Stefanovic (WTA 272) et la Hongroise Panna Udvardy (WTA 144), 6-3, 5-7, 10/7. La partie a duré 1h34.