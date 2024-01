Kimberley Zimmermann éliminée au premier tour du double en Autriche

Kimberley Zimmermann (WTA 67 en double) et Anna Bondar (WTA 56) ont été battues au premier tour par la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 21) et l'Américaine Sabrina Santamaria (WTA 91) sur le score de 6-3, 6-4. La partie a duré 1 heure et 11 minutes.

Greet Minnen (WTA 53 en double, 74 en simple), qui n'avait pas réussi à s'extraire des qualifications, joue aussi en double, avec la Britannique Joddie Burrage (WTA 149). Ce sera face aux Italiennes Sara Errani (WTA 102) et Jasmine Paolini (WTA 77) en entrée mercredi.