Kimberley Zimmermann éliminée au premier tour en Suisse

Kimberley Zimmermann (WTA 95 en double), 28 ans, et Camilla Rosatello (WTA 84 en double), 29 ans, ont été battues en quarts de finale par les Françaises Elixane Lechemia (WTA 97 en double, 33 ans) et Carole Monnet (WTA 164 en double, 22 ans). La partie s'est achevée sur la marque de 6-3 et 6-2 en 63 minutes.

En simple, Sofia Costoulas (WTA 279), 19 ans, avait été éliminée au deuxième et dernier tour des qualifications pour son premier tournoi labellisé WTA.