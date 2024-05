Kimberley Zimmermann éliminée en demi-finales en double d'un 100.000 dollars

Formant la première tête de série du tournoi, Kimberley Zimmermann (WTA 71), 28 ans, et Oksana Kalashnikova (WTA 60), 33 ans, ont été battues en effet en demi-finales par l'Australienne Destanee Aiava (WTA 146) et la Grecque Eleni Christofi (WTA 268). La partie s'est achevée sur le score de 6-2, 2-6 et 10/8 au super jeu décisif, au terme d'une heure 19 minutes de jeu.

Kimberley Zimmermann en reste à 22 titres à son palmarès sur le circuit ITF en double (dont un WTA 125, à Budapest, en 2022).