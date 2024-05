Kimberley Zimmermann éliminée en quarts de finale du double au Maroc

Kimberley Zimmermann et Oksana Kalashnikova (WTA 75 et 58 en double) se sont inclinées au 2e tour face aux Russes Irina Khromacheva (WTA 49 en double) et Yana Sizikova (WTA 65), 4e têtes de série.

La partie s'est achevée sur le score de 6-3, 6-2 au bout de 68 minutes de match.