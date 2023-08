Kimberley Zimmermann en demi-finale du double

Formant la 2e paire tête de série, Kimberley Zimmermann, 27 ans, 58e mondiale en double, et Yana Sizikova (WTA 51), 28 ans, ont battu au premier tour l'Américaine Sophie Chang (WTA 86) et la Japonaise Eri Hozumi (WTA 72) en deux sets - 6-3, 6-2 - et 68 minutes de jeu.

Pour une place en finale, Zimmermann et Sizikova seront opposées à une paire composée de l'Espagnole Cristina Bucsa (WTA 68) et de la Russe Alexandra Panova (WTA 65).