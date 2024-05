Kimberley Zimmermann en demi-finales du double

Kimberley Zimmermann (WTA 71 en double) et sa partenaire géorgienne Oksana Kalashnikova (WTA 60 en double) se sont qualifiées pour les demi-finales du double au tournoi de tennis ITF W100 de Madrid.

Le duo belgo-géorgien, tête de série N.1, a battu 7-6 (7/4), 6-2 la paire formée par l'Américaine Sabrina Santamaria (WTA 87 en double) et la Néerlandaise Bibiane Schoofs (WTA 100 en double) en quarts de finale de ce tournoi sur terre battue doté de 100.000 dollars. La rencontre a duré 1 heure et 20 minutes.

Zimmermann et Kalashnikova rencontreront, pour une place en finale, l'Australienne Destanee Aiava (WTA 146 en double) et Eleni Christofi (WTA 268 en double). Ces dernières ont pris la mesure 5-7, 7-5, 10/7 de la Britannique Maia Lumsden (WTA 67 en double) et la Grecque Despina Papamichail (WTA 105 en double).