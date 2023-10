Kimberley Zimmermann en finale en double

Kimberley Zimmermann, 59e mondiale en double et Anna Bondar, 57e, têtes de série N.1, ont pris la mesure en demi-finales des Britanniques (N.3) Alicia Barnett (WTA 103, 29 ans) et Olivia Nicholls (WTA 109, 28 ans). La partie a duré presque 2 heures (1h54 minutes) et s'est achevée sur la marque de 6-4, 6-7 (6/8) et 10/1 au super jeu décisif.

Zimmermann, 27 ans, et Bondar, 26 ans, joueront en finale dimanche contre la Française Jessika Ponchet (WTA 183, 27 ans) et la Britannique Maia Lumsden (WTA 94, 25 ans).