Kimberley Zimmermann passe le premier tour du double au Maroc

Kimberley Zimmermann et sa partenaire Oksana Kalashnikova (WTA 75 et 58 en double) ont passé le premier tour du double au tournoi de tennis WTA 250 de Rabat, lundi.

Le duo belgo-géorgien a écarté les invitées marocaines Malak El Allami et Aya El Aouni, âgées respectivement de 17 et 18 ans et classées au-delà du top 700 en double.

Au prochain tour, en quarts de finale, Zimmermann (28 ans) et Kalashnikova (33 ans) affronteront les gagnantes de la confrontation entre les Russes Irina Khromacheva et Yana Sizikova, 4e têtes de série, et le duo de l'Américaine Peyton Stearns et de la Chinoise Shuai Zhang.

Kimberley Zimmermann est la seule joueuse belge engagée à Rabat. Elle ne participe qu'au double, sa discipline de prédilection.