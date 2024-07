Kimberley Zimmermann prend le dessus sur la paire Kempen-Salden au premier tour du double

Kimberley Zimmermann (WTA 113 en double) a décroché sa place pour les quarts de finale en double du tournoi de tennis WTA 250 de Prague, épreuve sur terre battue dotée de 267.082 dollars. Aux côtés de sa partenaire italienne Camilla Rosatello (WTA 87 en double), avec qui elle forme la 4e tête de série, elle a dominé le duo belgo-belge de Lara Salden et Magali Kempen (WTA 206 et 314 en double), 6-4, 6-3. La partie a duré 1h13.

Au prochain tour, Zimmermann et Rosatello affronteront les gagnantes du duel entre la Suissesse Conny Perrin et l'Américaine Quinn Gleason, d'une part, et l'Ukrainiennne Katarina Zavatska et Kathinka von Deichmann du Liechtenstein, d'autre part. Celles-ci doivent s'affronter mardi en Tchéquie.

En simple, Alison Van Uytvanck (WTA 252) est alignée à Prague en tant que 'lucky loser' dans le tableau final. Elle affronte la Croate Jana Fett (WTA 116) au 1er tour.