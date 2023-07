Kimberley Zimmermann qualifiée pour la finale en double

Kimberley Zimmermann, 27 ans, 56e joueuse du monde en double, et Yana Sizikova, 28 ans, 47e mondiale en double, ont pris la mesure en demi-finale de la troisième paire tête de série formée par l'Espagnole Cristina Bucsa (WTA 70), 25 ans, et la Néerlandaise Bibiane Schoofs (WTA 102), 35 ans. Le score de 7-6 (9/7), 6-2 a scellé un match bouclé en 1 heure et 29 minutes.

Le duo belgo-russe jouera en finale contre une paire italienne, soit Jasmine Paolini et Sara Errani, soit Angelica Moratelli et Camila Rosatello qui s'affrontent dans l'autre demi-finale.