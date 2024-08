Kimberley Zimmermann s'incline en quarts de finale du double au super tie-break

Kimberley Zimmermann et sa partenaire italienne Camilla Rosatello (respectivement WTA 95 et 85 en double) ont été éliminées jeudi en quarts de finale du double au tournoi de tennis ITF W75 de Prerov, disputé sur terre battue et doté de 60.000 dollars.

Désignées premières têtes de série, elles se sont inclinées au super tie-break face à l'Allemande Noma Noha Akugue et la Grecque Sapfo Sakellaridi (WTA 291 et 156 en double), 4-6, 6-4, 10/4. La partie s'est achevée après un peu plus d'une heure et demie (1h35).

Hanne Vandewinkel (WTA 259) est également engagée dans le tournoi, en simple. Elle affronte jeudi encore au 2e tour la Croate Tara Wurth (WTA 384).