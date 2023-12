Kimberley Zimmermann sortie aux portes de la finale

Kimberley Zimmermann (WTA 63 en double) a été éliminée en demi-finale du double à l'Open d'Angers de tennis, tournoi WTA 125 joué en salle sur surface dure et doté de 115.000 dollars, samedi en France. Avec sa partenaire néerlandaise Bibiane Schoofs (WTA 80), la Bruxelloise de 28 ans s'est inclinée contre la Kazakhe Anna Danilina (WTA 56) et la Russe Alexandra Panova (WTA 61), 2e tête de série, 7-6 (9/7), 6-2 en 1 heure et 28 minutes.