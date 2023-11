Kimmer Coppejans déclare forfait avant son double où il devait rencontrer Zizou Bergs

L'Ostendais devait faire équipe avec le Britannique Ryan Peniston et être opposé à Zizou Bergs et au Canadien Gabriel Diallo. Ceux-ci vont être opposés mercredi au Norvégien Viktor Durasovic et à l'Espagnol David Jorda Sanchis pour obtenir leur place en quarts de finale.

Kimmer Coppejans (ATP 186), qui revenait d'une blessure aux côtes survenue lors de l'ATP 250 d'Astana, avait été éliminé lundi au premier tour du simple malgré son statut de 7e tête de série par le Canadien Liam Draxl (ATP 412), 21 ans, bénéficiaire d'une invitation, 6-4 et 6-1.