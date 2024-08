Kimmer Coppejans éliminé au 1er tour des qualifications

Coppejans effectuait sa rentrée en compétition près de sept mois après son opération au coude. Il bénéficiait d'un classement protégé pour jouer ces qualifications.

Le Flandrien avait atteint le 3e et dernier tour dans ce tableau préliminaire en 2015, 2019 et 2023 et été éliminé dès le 1er tour en 2014, 2016 et 2021. Coppejans n'a jamais disputé la quatrième levée du Grand Chelem.