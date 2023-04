Kimmer Coppejans éliminé d'emblée en double

Kimmer Coppejans (ATP 963 en double) et son partenaire argentin Andrea Collarini (ATP 274 en double) ont été éliminés dès le premier tour du tournoi de tennis Challenger de Murcie, épreuve sur terre battue dotée de 73.000 euros, mercredi, en Espagne. La paire belgo-argentine a été battue 6-4, 6-4 par le duo tête de série N.2 formé par l'Italien Marco Bortolotti (ATP 123 en double) et l'Espagnol Sergio Martos Gornes (ATP 109 en double). La rencontre a duré 1 heure et 9 minutes.

Mardi, Coppejans (ATP 196) s'était qualifié pour le deuxième tour du simple, où il affrontera l'Italien Matteo Arnaldi (ATP 116/N.2).

Plus tôt dans la journée, Michael Geerts s'était qualifié pour le deuxième tour du double. Aux côtés du Suisse Alexander Ritschard, il a battu le Russe Bogdan Bobrov et l'Italien Lorenzo Giustino 6-3, 6-4. Geerts et Ritschard joueront en quarts de finale contre la paire formée par l'Espagnol Daniel Rincon et le Jordanien Abdullah Shelbayh, qui ont battu 5-7, 6-4, 10/4 les Sud-Coréens Ji Sung Nam et Min Kyu Song.