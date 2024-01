Kimmer Coppejans et Gauthier Onclin passent en huitièmes de finale

Kimmer Coppejans (ATP 186) et Gauthier Onclin (ATP 231) se sont qualifiés pour les huitièmes de finale du tournoi de tennis Challenger 75 de Nonthaburi, joué sur surface dure et doté de 82.000 dollars, lundi dans la banlieue de Bangkok en Thaïlande.

Coppejans, 5e tête de série, a disposé du Français Lucas Poullain (ATP 250) en trois sets, 3-6, 6-1, 6-2, et 2 heures et 7 minutes de jeu. Il affrontera au prochain tour le vainqueur de la rencontre entre l'Américain Tennys Sandgren (ATP 259) et le qualifié russe Marat Sharipov (ATP 383).

Onclin n'a quant à lui eu besoin que de deux sets contre le Japonais Yasutaka Uchiyama, 7-5, 6-2 en 1 heure et 39 minutes. Le Liégeois jouera pour une place en quarts de finale contre le Russe Evgeny Donskoy (ATP 251). Celui-ci a sorti la tête de série N.1 et le vainqueur sortant de l'épreuve, l'Autrichien Dennis Novak (ATP 165), 5-7, 6-4, 6-4.