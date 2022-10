Kimmer Coppejans et Joris De Loore éliminés au premier tour en double

(Belga) Kimmer Coppejans et Joris De Loore ont été éliminés au premier tour du double du tournoi Challenger de Séoul, joué sur surface dure et doté de 132.800 dollars, mercredi en Corée du Sud.

La paire belge s'est inclinée en deux sets 7-5, 6-2 contre les Australiens Rinki Hijikata et Li Tu, têtes de série N.4. La rencontre a duré 1 heure et 12 minutes. En simple, Coppejans, 203e mondial, s'est qualifié pour le deuxième tour mardi après sa victoire 6-3, 6-4 contre le Taïwanais Wu Tung-Lin (ATP 207). Joris De Looren 317e mondial, a lui été éliminé au 2e tour des qualifications face à l'Américain Aleksandar Kovacevic, 172e mondial et tête de série N.1 des qualifications. (Belga)