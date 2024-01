Kimmer Coppejans: "J'ai fait preuve d'audace dans les moments importants"

"Je n'ai certainement pas livré un grand match, a-t-il indiqué à Belga après sa victoire. "Il y a pas mal de choses que je peux améliorer pour la suite. Je me suis surtout bien battu et j'ai fait preuve d'audace dans les moments importants, et notamment sur cette balle de match (NdlR : un coup droit gagnant à 6-5). La différence, c'est que j'étais physiquement plus fort que lui. Il a attrapé des crampes dans le troisième set".

C'est la dixième fois de sa carrière que Kimmer Coppejans participe aux qualifications de l'Open d'Australie. Le Flandrien s'en est jusqu'ici extirpé à une reprise, en 2021, s'inclinant au premier tour du tableau final contre le Tchèque Jiri Vesely en cinq sets. Il affrontera désormais l'Italien Andrea Vavassori (ATP 155), 28 ans.