Kimmer Coppejans opéré avec succès du coude

"Je voulais juste vous dire que l'opération s'est bien passée", a écrit Coppejans sur Instagram. "Un long chemin m'attend, mais je suis entouré par des personnes incroyables qui m'aideront et me soutiendront à chaque étape, et j'en suis très reconnaissant."

Battu au deuxième tour des qualifications à l'Open d'Australie le 11 janvier, Coppejans avait annoncé quelques jours plus tard qu'il souffre d'une "élongation du ligament collatéral médial" du coude droit et qu'il ne pourra pas envisager un retour avant le mois de juillet ou le mois d'août.