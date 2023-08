Kimmer Coppejans s'arrête aux portes du tableau final

Kimmer Coppejans ne disputera pas le tableau final de l'US Open. L'Ostendais, 148e mondial, a en effet été battu en trois sets 6-1, 1-6, 7-5 par le Français Titouan Droguet (ATP 172) samedi à New York au 3e et dernier tour des qualifications du 4e et dernier tournoi du Grand Chelem de l'année. La rencontre a duré 1 heure et 38 minutes.