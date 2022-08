Kimmer Coppejans se qualifie pour le deuxième tour

(Belga) Kimmer Coppejans s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi de tennis Challenger de Meerbusch, joué sur terre battue et doté de 45.730 euros, mardi en Allemagne.

Coppejans, 326e mondial et bénéficiaire d'une invitation, a profité de l'abandon de son adversaire l'Espagnol Carlos Lopez Montagud, 382e mondial et issu des qualifications, à 6-2, 1-0 pour se qualifier. Au deuxième tour, l'Ostendais, 28 ans, affrontera l'Allemand Maximilian Marterer (N.8/ATP 158) ou le Tchèque Jonas Forejtek (ATP 217). Coppejans dispute également le double en Allemagne. Associé à l'Allemand John Sperle, bénéficiaire d'une invitation, il affrontera les Autrichiens Neil Oberleitner et Philipp Oswald qui forment la paire tête de série N.4, plus tard mardi.