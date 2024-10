Kimmer Coppejans s'empare d'un nouveau titre ITF en Tunisie

Une semaine après sa première victoire, Kimmer Coppejans (ATP 905) a de nouveau remporté dimanche le tournoi ITF de Monastir, en Tunisie, disputé sur dur et doté de 15.000 dollars. Pour décrocher ce deuxième titre ITF de l'année et le 14e de sa carrière, notre compatriote a battu en finale l'Italien Fausto Tabacco (ATP 917) en deux sets 7-6 (7/4) et 6-2. Le match a duré deux heures et 20 minutes.