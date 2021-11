Kimmer Coppejans sorti au 2e tour

(Belga) Kimmer Coppejans a été battu au deuxième tour du tournoi de tennis Challenger de Roanne, joué sur surface dure et doté de 88.520 euros, jeudi en France. Coppejans, 214e mondial, s'est incliné en deux sets - 6-4, 6-4 - devant le Néerlandais Jelle Sels (ATP 397), tombeur au premier tour du Français Benoit Paire, 46e mondial, tête de série N.1 et invité par les organisateurs.

L'Ostendais, récemment devenu père pour la première fois, était aussi actif en double avec Michael Geerts. Coppejans et Geerts ont été battus au premier tour mercredi par l'Américain Jamie Cerretani et le Roumain Victor Vlad Cornea Julien Cagnina, 829e mondial et qui a utilisé la règle du classement protégé pour participer au tournoi, s'est incliné mardi au premier tour devant le Français Arthur Cazaux (ATP 300).