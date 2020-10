Kirsten Flipkens éliminée aussi en double

(Belga) Kirsten Flipkens et sa partenaire russe Anastasia Pavlyuchenkova ont été éliminées au deuxième tour du double de Roland-Garros, vendredi. La paire belgo-russe a été battue par l'Ukrainienne Marta Kostyuk et la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich 6-3, 4-6, 6-2.

Cette rencontre a été interrompue par la pluie dans le troisième set. Kostyul et Sasnovich affronteront au troisième tour la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Lettonne Jelena Ostapenko, têtes de série N.5, qui ont battu la Roumaine Monica Niculescu et la Japonaise Misaki Doi 6-4, 2-6, 7-5. Greet Minnen et Alison Van Uytvanck joueront leur premier tour contre la Russe Veronika Kudermetova et la Chinoise Zhang Shuai. Elise Mertens et la Biélorusse Aryna Sabalenka, tête de série N.3, se sont qualifiées jeudi pour le deuxième tour, où elles affronteront les Américaines Asia Muhammad et Jessica Pegula. Flipkens (WTA 80) avait déjà été éliminée au premier tour en simple. (Belga)