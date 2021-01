Kirsten Flipkens forfait en double après sa blessure à la cheville gauche

(Belga) Blessée à la cheville gauche vendredi alors qu'elle menait une manche à rien contre l'Américaine Sofia Kenin (WTA 4) au 2e tour du tournoi de tennis WTA 500 d'Abou Dhabi, Kirsten Flipkens (WTA 86) a dû déclarer forfait avant son entée en lice en double.

La Belge de 34 ans, associée à la Français Kristina Mladenovic, devait initialement défier la Néerlandaise Arantxa Rus et la Slovène Tamara Zidansek au 2e tour. Têtes de série N.4, Flipkens et Mladenovic étaient exemptées du premier tour. Vendredi, Kirsten Flipkens avait très bien entamé la rencontre, empochant le premier set 7-5 en 51 minutes. Kenin menait 5-4 dans la seconde manche et servait pour le gain du second set lorsque Flipkens s'est blessée à la cheville gauche après avoir glissé sur une pancarte publicitaire qu'elle n'a pas vue car elle reculait. Kirsten Flipkens a reçu les premiers soins sur le court, qu'elle a quitté les larmes aux yeux, un pansement à la cheville gauche. (Belga)