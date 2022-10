Kirsten Flipkens se qualifie pour les demi-finales en double

(Belga) Kirsten Flipkens s'est qualifiée pour les demi-finales du double du tournoi WTA 250 de Cluj-Napoca, joué sur surface dure et doté de 251.750 dollars, jeudi en Roumanie.

Associée à l'Allemande Laura Siegemund, avec qui elle forme la tête de série N.1, Flipkens s'est imposée en deux sets 6-1, 6-4 en seulement 1 heure et 8 minutes contre les Italiennes Lucia Bronzetti et Jasmine Paolini. Pour une place en finale, la paire belgo-allemande affrontera les gagnantes du quart de finale entre les Hongroises Anna Bondar et Dalma Galfi et les Russes Angelina Gabueva et Anastasia Zakharova. En simple, Ysaline Bonaventure, 126e mondiale et issue des qualifications, affrontera plus tard jeudi l'Ukrainienne Anhelina Kalinina, 45e mondiale et tête de série N.2, au deuxième tour. (Belga)