Kirsten Flipkens sort Mladenovic au premier tour des qualifications

(Belga) Kirsten Flipkens s'est imposée face à sa partenaire en double au premier tour des qualifications pour le tournoi de tennis WTA 500 d'Eastbourne, disputé sur gazon et doté de 757.900 dollars, samedi en Angleterre.

Kirsten Flipkens, 36 ans, 252e au classement WTA, a en effet surpris la Française Kristina Mladenovic (N.7), 29 ans, 115e mondiale, en deux manches - 6-4, 6-4 - et 1 heure 24 minutes de jeu. Le match a été suspendu une vingtaine de minutes par la pluie à 6-4, 4-3 (15-0) pour la Belge. La Campinoise réussit à battre la Française pour leur troisième confrontation sur le circuit et peut espérer encore rejoindre Elise Mertens dans le tableau final de ce dernier rendez-vous avant les Internationaux de Grande-Bretagne. Pour ce faire, Kirsten Flipkens, pour sa dernière saison sur le circuit devra battre dimanche la Chinoise Wang Xiyu (N.2/WTA 100), 21 ans, soit la Bulgare Viktoriya Tomova (WTA 129), 27 ans, au deuxième et dernier tour des qualifications. Kirsten Flipkens et Kristina Mladenovic sont en effet associées dans le tableau du double où elles affronteront au premier tour la deuxième paire tête de série formée par la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Mexicaine Giuliana Olmos. Le double sera marqué aussi par la rentrée en compétition de Serena Williams un an après son élimination à Wimbledon. L'Américaine aux 23 titres en Grand Chelem fera la paire avec la Tunisienne Ons Jabeur. Troisième épreuve du Grand Chelem de l'année, Wimbledon démarre le 27 juin à Londres. (Belga)