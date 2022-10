L'ATP et l'ITF collaborent pour faire évoluer la Coupe Davis

(Belga) L'ATP, l'instance qui gère le circuit de tennis professionnel masculin, l'ITF, la fédération internationale de tennis, et Kosmos, promoteur de la compétition, ont annoncé lundi matin leur alliance afin de faire évoluer la Coupe Davis à partir de 2023.

Les qualifications et la phase finale de la Coupe Davis, la plus prestigieuse des compétitions internationales de tennis depuis sa création en 1900, feront partie intégrante du calendrier ATP. En effet, les semaines 5, 37 et 47 du programme 2023 lui sont réservées. "Cette intégration doit permettre aux joueurs de mieux planifier leur saison", ont écrit les deux instances dans un communiqué commun. De plus, l'ATP s'est vu octroyer deux sièges dans le nouveau comité de la Coupe Davis. "Ce partenariat doit permettre une collaboration stratégique quant à la gouvernance et l'évolution de la compétition", ont ajouté les deux organes. Cette annonce concernant la Coupe Davis survient quelques jours après la création d'une nouvelle compétition mixte, la United Cup, qui ouvrira la saison 2023 en Australie, du 29 décembre au 8 janvier. Cette arrivée signifie aussi la fin de l'ATP Cup, compétition internationale qui a tiré sa révérence après trois ans seulement. La phase finale 2022 de la Coupe Davis, qui reste décriée par certains joueurs après l'abandon des matches à domicile au profit de phases de groupes, se tiendra à Malaga du 22 au 27 novembre. Elle rassemblera l'Italie, les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, l'Australie, les Pays-Bas, la Croatie et l'Espagne. La Belgique a été éliminée en phase de groupes, terminant dernière de son groupe derrière l'Allemagne, l'Australie et la France (Belga)