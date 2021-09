Plus de gros tournois et BEAUCOUP plus d'argent: le tennis sur le point d'entamer une révolution

Nos confrères français du journal l'Equipe annoncent que le board de l'ATP a validé pour 2023 les premières mesures d'un plan stratégique visant à garantir les hausses des prize money, un partage plus transparent des gains entre les tournois et les joueurs. Il est également question d'augmenter le nombre de tournoi ainsi que leur durée.

Nos confrères français du journal l'Equipe affirment avoir eu accès à un document dans lequel le patron du tennis mondial, Andrea Gaudenzi, affirme que le comité décisionnaire de l'ATP a adopté certains points d'un plan de développement stratégique.

Ce plan, sur lequel l'ATP (Association du Tennis Professionnel) travaille depuis 18 mois, concerne notamment un accord sur une nouvelle formule de partage des bénéfices entre les tournois et les joueurs, des niveaux de prize money plus haut garantis à long terme, et l'augmentation du nombre tournois ATP Masters 1000 appelés à devenir des événements de 12 jours.

"Cela représente un progrès significatif pour notre sport et la façon dont nos joueurs et membres du tournoi fonctionnent dans le cadre du partenariat égal de l'ATP Tour, précise Gaudenzi à l'Equipe. Ce n'est que grâce à cet esprit de partenariat, de transparence et d'alignement des intérêts que nous pouvons vraiment maximiser notre potentiel et nous concentrer sur la compétition à laquelle nous sommes confrontés dans le paysage plus large du sport et du divertissement."





Les principales mesures adoptées

1) Dans la catégorie Masters 1000, le prize money devrait passer globalement de 62,5 millions de dollars (53,2M d'euros) en 2021 à 76,4 millions de dollars (65M d'euros, +22 %) au cours de l'année 1 du plan, avec des augmentations annuelles de 2,5 % à suivre.

2) Le bonus de fin d'année en Masters 1000 passera de 11,5M de dollars (9,8M d'euros) à 15,5M de dollars (13,2M d'euros) pour atteindre 18,4M de dollars (15,6M d'euros) en 2030. Et sera partagé entre trente joueurs (actuellement 12).

3) Plus de transparence avec des données financières auditées indépendantes pour les Masters 1000 qui offrent une transparence totale aux joueurs sur une période de 31 ans.

4) Augmentation du nombre de tournois Masters 1000 appelés à devenir des événements de 11-12 jours contre 10 jours actuellement), avec cinq de plus sur un format déjà existant à Indian Wells et Miami (qui, eux, sont une exception et durent une quinzaine de jours). Sont prévus désormais 10 Masters 1000 (au lieu de 9 actuellement) et 16 ATP 500 (au lieu de 13).