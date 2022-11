L'Australie assurée de la victoire face à la Slovaquie dans le groupe de la Belgique

(Belga) L'Australie est assurée de remporter son premier duel dans le groupe B de la Billie Jean King Cup de tennis. Mardi après-midi à Glasgow, après les deux simples elle ne peut plus être battue par la Slovaquie. La Belgique est la troisième équipe de ce groupe.

Storm Sanders (WTA 237) a d'abord pris le meilleur 6-4 et 6-3 sur Viktoria Kuzmova (WTA 146). Ajla Tomljanovic (WTA 33) n'a au pour sa part aucune peine à dominer 6-1 et 6-2 Anna Karolina Schmiedlova (WTA 100). Le double qui doit opposer Ellen Perez et Sanders à Kuzmova et Tereza Mihalikova ne changera pas l'issue de la rencontre. Mercredi, la Belgique débutera l'épreuve face à la Slovaquie avant de rencontrer l'Australie jeudi. Les vainqueurs des quatre groupes de trois se qualifient pour les demi-finales. Le vainqueur du groupe de la Belgique y sera opposé à celui du groupe C qui réunit l'Espagne, le Kazakhstan et la Grande-Bretagne. La Russie a remporté l'an dernier la précédente édition de cette épreuve qui s'appelait Fed Cup jusqu'en 2020. (Belga)