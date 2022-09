L'Europe reprend la tête en Laver Cup après le succès de Berrettini sur Auger-Aliassime

(Belga) L'Italien Matteo Berrettini (ATP 15) a donné à l'équipe d'Europe une nouvelle avance sur le reste du monde, samedi, à la Laver Cup de Londres. Après un combat acharné, il a finalement pris le dessus sur le Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 13) sur le score de 7-6 (13/11), 4-6, 10/7 en 2 heures et 17 minutes de match.

Dans un premier set passionnant, qui a duré 1 heure et 16 minutes, c'est finalement dans le tie-break, après une sixième balle de set, que Berrettini a remporté la première manche de cette partie remplie de suspens (13/11). Auger-Aliassime ne s'est pas laissé abattre et a recollé au score avec un break rapide dans le deuxième set : 4-6. Cependant, Berrettini, dans le super-tiebreak décisif, a été le plus fort et remporte cette manche finale 10/7. L'équipe d'Europe mène actuellement 3-2. Plus tard dans la journée, le Britannique Cameron Norrie (ATP 8) affrontera l'Américain Taylor Fritz (ATP 12), et le Serbe Novak Djokovic (ATP 7), ancien numéro 1 mondial, l'Américain Frances Tiafoe (ATP 19). Dans la nuit de vendredi à samedi, le tournoi a été animé par les adieux de la légende du tennis suisse Roger Federer. Il a mis fin à sa carrière à l'âge de 41 ans aux côtés de l'Espagnol Rafael Nadal dans un match de double contre les Américains Frances Tiafoe et Jack Sock. Ce dernier a fait 4-6, 7-6 (7/2) et 11/9, assurant un intervalle de 2-2. (Belga)