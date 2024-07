La Bélarusse Aliaksandra Sasnovich et la Russe Diana Shnaider joueront la finale

La Bélarusse Aliaksandra Sasnovich et la Russe Diana Shnaider joueront dimanche la finale du tournoi de tennis WTA 250 de Budapest, épreuve sur terre battue dotée de 232.244 euros. Shnaider, première tête de série et 28e joueuse mondiale tentera de remporter un troisième titre cette saison après ceux de Bad Hombourg et de Hua Hin.