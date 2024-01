La Bélarusse Aryna Sabalenka conserve son titre à Melbourne aux dépens de Qinwen Zheng

Aryna Sabalenka, 2e joueuse mondiale, a remporté le premier titre du Grand Chelem de tennis de l'année. Samedi à Melbourne, la Bélarusse de 25 ans s'est imposée en finale de l'Open d'Australie aux dépens de la Chinoise Qinwen Zheng, 15e mondiale. Elle n'a mis que deux manches 6-3 et 6-2 et une heure et seize minutes pour conserver le titre qu'elle a avait remporté l'an dernier.

Il y a douze mois, à l'occasion de sa première finale dans un tournoi majeur, Sabalenka avait battu la Kazakhe Elena Rybakina 4-6, 6-3, 6-4 et enlevé un premier titre du Grand Chelem. Elle a ensuite joué les demi-finales à Roland-Garros et Wimbledon avant de s'incliner en finale de l'US Open devant l'Amércaine Coco Gauff (2-6, 6-3, 6-2). Sabalenka compte aussi deux titres du Grand Chelem en double dames en compagnie d'Elise Mertens: l'US Open en 2019 et l'Open d'Australie en 2021.

Ce titre est le 14e de l'ancienne N.1 mondiale (elle l'était devenue le 11 septembre 2023 et l'est restée jusqu'au 6 novembre) en 26 finales et le premier en 2024.