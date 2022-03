La Belgique à Bologne, Glasgow, Hambourg ou Malaga en phase de poules

(Belga) Bologne (Italie), Glasgow (Grande-Bretagne), Hambourg (Allemagne) et Malaga (Espagne) accueilleront du 14 au 18 septembre la phase de poules de la phase finale de la Coupe Davis 2022, a annoncé jeudi la fédération internationale de tennis (ITF).

Chacune de ces quatre villes accueillera un groupe de quatre nations constitué de son équipe nationale et de trois autres qui seront déterminées le 31 mars. Ce tirage au sort sera effectué à Londres à 15h00 heure belge. L'instance annonce en outre que le Canada, éliminé en mars lors du tour de qualifications, a reçu une invitation pour intégrer la phase finale. Cette invitation avait été originellement donnée à la Serbie, mais l'équipe de Novak Djokovic a finalement pris la place dévolue à la Russie, tenante du titre, exclue de la compétition en raison de la guerre en Ukraine. Les 16 équipes qui joueront la phase finale sont dont la Croatie, finaliste l'an dernier, la Serbie, la Grande-Bretagne (invitée), le Canada, et les 12 nations passées par les qualifications (Belgique, Allemagne, Argentine, Australie, Corée du Sud, Espagne, États-Unis, France, Italie, Kazakhstan, Pays-Bas et Suède). Début mars, la Belgique avait décroché sa qualification lors du tour de qualification en Finlande grâce à la victoire de Zizou Bergs dans le cinquième et dernier match. Les deux premiers de chaque groupe accèderont aux quarts de finale du tableau à élimination directe qui se disputera du 23 au 27 novembre dans une ville encore à désigner. (Belga)