La Belgique avec Goffin, Bergs, De Loore, Gillé et Vliegen pour affronter la Croatie

David Goffin (ATP 111), Zizou Bergs (ATP 129), Joris De Loore (ATP 145), Sander Gillé et Joran Vliegen (ATP 25 en double) font partie de la sélection de Steve Darcis, le capitaine de l'équipe belge de Coupe Davis, pour le match des qualifications pour la phase finale 2024 en Croatie, prévu les 3 et 4 février, a communiqué vendredi la fédération belge de tennis (FRBT).

Pour établir sa sélection, Darcis aurait préféré que la date limite tombe "après les qualifications de l'Open d'Australie". "J'ai évidemment la conviction d'avoir opté pour les joueurs qui ont largement mérité leur sélection et qui sont, aussi, les mieux classés. Je me réjouis du retour de Zizou (Bergs) qui a remporté deux tournois Challengers en fin de saison dernière. Je suis également très heureux de la réponse à nouveau positive de David (Goffin) qui a d'ailleurs bien commencé l'année à Canberra. Quant à Joris De Loore, il a réussi un come-back extraordinaire l'an dernier et a déjà montré que l'on pouvait compter sur lui en Coupe Davis", a déclaré Darcis, cité dans le communiqué.

Pour le double, le capitaine pourra évidemment compter sur Sander Gillé et Joran Vliegen, qualifiés vendredi pour leur première finale de l'année à Hong Kong. "Je suis très enthousiaste à l'idée de diriger cette équipe en Croatie et je sais aussi que les joueurs que je n'ai pas repris pour cette rencontre restent motivés à l'idée d'intégrer le groupe en cours de saison