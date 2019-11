La Belgique domine la Colombie et prend un envol parfait en Coupe Davis (vidéo)

La Belgique a battu la Colombie 2 victoires à 1 à l'issue de leur première rencontre du groupe D de la Coupe Davis de tennis, dont la nouvelle formule était inaugurée lundi à Madrid. Après les victoires en simple de Steve Darcis, face à Santiago Giraldo (6-3, 6-2), et de David Goffin, au détriment de Daniel Elahi Galan (3-6, 6-3, 6-3), le double composé de Joran Vliegen (ATP 39 en double) et Sander Gille (47) a offert une très belle résistance aux N.1 mondiaux de la spécialité Juan Sebastian Cabal et Robert Farah avant de céder dans l'ultime jeu décisif : 6/7 (5/7), 6-4, 7-6 (7/3) après 2h19 de jeu.

Au terme d'un premier set, au cours duquel on ne dénombra qu'une seule balle de break (en faveur des Colombiens), le duo limbourgeois "Sandoran" (Sander/Joran) a émergé au jeu décisif (7/5) après 47 minutes sur un excellent 2e service de Gille. Malgré la réputation de Cabal et Farah, la paire belge a continué à faire jeu égal jusqu'à 4-4, non sans avoir sauvé trois balles de break dans le 2e jeu du deuxième set. L'expérience a ensuite joué et les Sud-Américains ont arraché le droit (6-4) de jouer la 3e manche disputée comme les deux précédents et non sous la forme d'un super tie break.

Là encore, les Belges ont tenu la dragée haute à leurs adversaires. Personne ne perdit son jeu de service si bien que le jeu décisif porta vraiment son nom. Vliegen et Gille menèrent 0/2 et 1/3. Piqués au vif, Cabal et Farah répondirent immédiatement et alignèrent les six points suivants nécessaires à la victoire (7/3).

L'Australie, 9e au ranking mondial, représentée par Alex de Minaur (ATP 18), Nick Kyrgios (30), John Millman (48), Jordan Thompson (63), John Peers (26 double) est le 3e pays de ce groupe D. Elle affrontera la Colombie (N.18) mardi (18h00) avant de se mesurer à la Belgique (N.4) mercredi (18h00).

Les vainqueurs des six groupes, plus les deux meilleurs deuxièmes accèdent aux quarts de finale jeudi ou vendredi. En cas de victoire dans le groupe D, la Belgique sera opposée au vainqueur du groupe F (Etats-Unis, Italie, Canada) jeudi soir. Si nos représentants sont parmi les deux meilleurs deuxièmes, ils joueront soit vendredi matin contre le vainqueur du groupe A (France, Serbie, Japon), soit vendredi soir face au lauréat du groupe B (Croatie, Espagne, Russie).