ATP Cup: la Belgique, en quarts de finale, peut remercier l'Espagne

La Belgique disputera vendredi les quarts de finale de l'ATP Cup.

Les Belges, deuxièmes du groupe C avec deux victoires, sont assurés de terminer premiers ou deuxièmes meilleurs deuxièmes de cette nouvelle compétition par équipes nationales après la victoire de l'Espagne 3-0 contre le Japon mercredi. L'issue des dernières rencontres de ce mercredi déterminera si David Goffin, Steve Darcis, Sander Gillé et Joran Vliegen défieront l'Espagne ou la Serbie.

Grâce à la victoire de l'Espagne de Rafael Nadal contre le Japon (3-0), les Japonais ne peuvent plus revendiquer à un des deux tickets réservés aux deux meilleurs deuxièmes. Les Belges, en fonction du résultat du duel entre la France et l'Afrique du Sud, joueront contre la Serbie de Novak Djokovic ou l'Espagne de Nadal. Quoi qu'il en soit, un duel de haute volée sera donc au programme.

Mardi, sur la surface dure de Sydney, la Belgique s'est imposée 2-1 face à la Bulgarie lors de la 3e et dernière journée du groupe C. Gillé et Vliegen ont remporté le double décisif contre Grigor Dimitrov et Alexandar Lazarov. La journée avait débuté par la défaite de Steve Darcis (ATP 200), battu 6-0, 6-3 en 1h17 par Dimitar Kuzmanov (ATP 417). David Goffin (ATP 11) avait ramené l'égalité (1-1) en battant Grigor Dimitrov (ATP 20) 4-6, 6-4, 6-2 en 2h28. Plus tôt dans la journée, la Grande-Bretagne avait battu la Moldavie 3-0 dans l'autre match du groupe C, validant son ticket pour les quarts.