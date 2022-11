La Belgique ira au Canada en avril pour les qualifications de la Billie Jean King Cup

(Belga) La Belgique a hérité du Canada en qualifications pour la prochaine édition de la Billie Jean King Cup de tennis, en 2023.

Le tirage au sort effectué dimanche à Glasgow par Billie Jean King elle-même a proposé aux joueuses de Johan Van Herck un déplacement chez les Canadiennes pour un match qui se jouera les 14 et 15 avril prochain. Le duel sera composé de deux matches en simple le vendredi et deux autres matches en simple ainsi que le double le samedi. La Belgique, 14e au classement mondial, jouera pour la 3e fois dans l'histoire contre le Canada, 6e nation mondiale. Ce classement sera actualisé lundi à l'issue de la finale de l'édition 2022 dimanche en Écosse. La dernière confrontation entre les deux pays remonte à 2009 avec une victoire 3 à 2 des Belges alors en barrage pour le groupe mondial 2 avec Yanina Wickmayer, Tamaryn Hendler et Kirsten Flipkens. Les deux précédents duels datent de 1981 (3-0) et 1969 (2-1) avec autant de victoires belges. Les neuf vainqueurs de ces barrages disputeront la phase finale de la Billie Jean King Cup. Les neuf perdants disputeront les barrages pour rester dans le groupe mondial. La Belgique, battue 2 à 1 par la Slovaque et 3 à 0 par l'Australie, cette semaine en phase de poules, n'a pu rejoindre les demi-finales. Les Belges s'étaient retrouvées en phase finale à la suite de l'exclusion de la compétition en qualifications du Bélarus. La finale oppose dimanche après-midi la Suisse à l'Australie. - Le tirage des qualifications (avril 2023): Espagne (N.1) - Mexique République Tchèque (N.2) - Ukraine Grande-Bretagne - France (N.3) Canada (N.4) - Belgique USA (N.5) - Austriche Slovaquie (N.6) - Italie Allemagne (N.7) - Brésil Kazakhstan (N.8) - Pologne Slovénie - Roumanie (N.9) (Belga)