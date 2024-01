La Belgique prête à défier la Croatie: "Sans David, il y a une motivation supplémentaire"

Belges et Croates s'alignent sans leur(s) meilleur(s) joueurs. David Goffin (ATP 134) a renoncé forçant Steve Darcis à faire appel à Gauthier Onclin (ATP 254), alors que Borna Coric (ATP 37) a aussi d'autres priorités et que Borna Gojo (ATP 91), blessé au dos, a déclaré forfait. "On ne va pas se mentir, c'est bien pour nous que la Croatie soit là sans ses deux meilleurs joueurs sur papier. Maintenant, ils ont encore de très bons joueurs et Cilic est de retour. Il ne faut pas trop se fier à leur classement, les Croates vont être compétitifs. Ce sera un match difficile, mais intéressant", a commenté Steve Darcis en conférence de presse, relayée par la fédération belge de tennis.

Marin Cilic (ATP 1044), ancien numéro 3 mondial, est en effet de retour, et le capitaine liégeois s'attend à ce qu'il joue. "Il va vouloir montrer qu'il est de retour. Duje Ajdukovic (ATP 125, 22 ans) a remporté un gros Challenger ce week-end (à Quimper) et ils ont une paire très solide en double", avec Ivan Dodig (ATP 4) et Mate Pavic (ATP 30) qui devraient affronter Sander Gillé et Joran Vliegen (ATP 23 tous les deux) dimanche. Joris De Loore (ATP 192) complète la sélection belge.