La Belgique sans David Goffin dans sa présélection pour la phase de poules

La Belgique devra se passer de David Goffin (ATP 90) pour la phase de poules de la Coupe Davis de tennis, qui se déroulera du 10 au 15 septembre à Bologne en Italie. Le capitaine Steve Darcis a dévoilé lundi une présélection composée de six joueurs, qui devra être ramenée à cinq éléments avant le début de la compétition.

D'après la déclaration de Steve Darcis, David Goffin a "décliné la sélection pour des raisons familiales bien compréhensibles". Le capitaine a expliqué que Zizou Bergs, Sander Gillé et Joran Vliegen étaient "d'office dans l'équipe". Joris De Loore, Raphaël Collignon et Alexander Blockx se disputeront les places restantes dans la sélection définitive, qui sera annoncée le 8 septembre.

Le N.1 belge Zizou Bergs (ATP 85), Joris De Loore (ATP 211), Raphaël Collignon (ATP 213) et Alexander Blockx (ATP 266) sont les candidats pour jouer en simple. L'inévitable duo de Sander Gillé et Joran Vliegen (ATP 35 en double) devrait défendre les couleurs noir-jaune-rouge en double.

"Ces trois joueurs sont très proches l'un de l'autre et, donc, je préfère attendre encore un peu et voir dans quelle forme ils seront après deux ou trois jours dans l'équipe avec la préparation du staff. Je pense que tout le monde sera content d'être là et je pourrai donc faire mon choix au dernier moment", s'est justifié Darcis.

Versée dans le groupe A de la Coupe Davis, la Belgique affrontera d'abord les Pays-Bas, à partir du mardi 10 septembre à 15h00. Un duel face à l'Italie suivra le vendredi 13 septembre à la même heure, avant la dernière confrontation contre le Brésil, le samedi 14 septembre à 15h00 également.

La compétition se déroule sur surface dure, en intérieur. Les deux meilleures équipes de la poule seront qualifiées pour les Finales, organisées à Malaga en novembre.