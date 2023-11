La Belgique se rendra aux États-Unis pour les qualifications pour la phase finale 2024

La tâche s'annonce compliquée pour l'équipe belge, emmenée par le capitaine Wim Fissette, face à des Américaines, 18 fois lauréates, et qui peuvent notamment compter sur Coco Gauff, 3e mondiale, et Jessica Pegula, 5e mondiale. La rencontre aura lieu les 12 et 13 avril prochain.

Cette année, les États-Unis ont été éliminés dès la phase de poule en terminant 2e du groupe A derrière la Tchéquie mais étaient privés de Coco Gauff et Jessica Pegula.