La Britannique Emma Raducanu de retour en janvier à Auckland

Emma Raducanu revient de blessure et n'avait plus joué depuis sa défaite contre la Lettone Jelena Ostapenko fin avril à Stuttgart. Après avoir renoncé à disputer l'Open de Madrid dans la foulée, elle avait décidé de se faire opérer des deux poignets et à la cheville.

C'est la deuxième fois que la jeune Britannique,10e mondiale en juillet 2022 mais retombée à la 296e place au classement WTA, disputera le tournoi néo-zélandais après une première expérience en janvier dernier qui s'était terminée par une blessure à la cheville au 2e tour et un retrait douloureux.