La Croatie espère disposer "d'une équipe solide" face à la Belgique

La rencontre aura lieu les 3 et 4 février à Varazdin au nord-est de Zagreb sur surface dure et Velimir Zovkov a effectué une sélection comprenant Borna Gojo (ATP 75), Duje Ajdukovic (ATP 143), Marin Cilic (ATP 674), Ivan Dodig (ATP 467 en simple, mais 2e mondial en double) et Mate Pavic (ATP 32 en double). Borna Coric, 37e mondial, ne figure pas dans la sélection. Coric a disputé la United Cup avec Donna Vekic ne passant pas la phase de poule.

"Tous nos meilleurs joueurs se sont rendus disponibles", a commenté cependant Velimir Zovko sur le site de sa fédération. "Comme on le sait, il ne s'agit pas nécessairement d'une liste définitive, car le règlement autorise le changement de trois noms par rapport à la nomination d'aujourd'hui, mais il est certain que nous jouerons à Varazdin avec un effectif très solide", a déclaré Zovko, pour qui ce sera une première, ayant succédé à Vedran Martic.