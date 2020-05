La drôle de reprise de David Goffin après 7 semaines de confinement: "Je ne savais plus comment préparer mon sac" (vidéo)

David Goffin a retrouvé les terrains d'entraînement après 7 semaines de confinement. Une libération pour le Liégeois, qui a cependant vécu une reprise pour le moins animée.

David Goffin est de retour à l'entraînement. Le Liégeois s'est rendu en Italie cette semaine pour reprendre le rythme après 7 semaines de confinement à Monaco, où la pratique du tennis est encore interdite.

Une reprise qu'a évoqué le Liégeois dans un live Instagram organisé par un sponsor. “J’ai repris tout doucement l’entraînement lundi, cela fait du bien de taper dans la balle après sept semaines sans raquette", a avoué Goffin, qui raconte avoir souffert dès la préparation de la séance inaugurale. "Cela ne m’était jamais arrivé depuis que je joue au tennis. J’étais excité mais je ne savais plus comment préparer mon sac. D’habitude je fais cela les yeux fermés, là j’avais l’impression d’oublier quelque chose", plaisante le dixième joueur mondial.

Son programme d'entraînement s'est affiné, avec une saine répartition entre le tennis et la préparation physique, indispensable après tant de temps passé loin des courts. "On a tout fait calmement. Je me suis entraîné une fois par jour cette semaine avec du physique l’après-midi. On ne va pas taper huit heures par jour, il ne faut pas être dégoûté après deux semaines. Il faut conserver de la fraîcheur mentale", détaille Goffin.

Visiblement, le retour sur les terrains n'était pas évident à assumer. "Les yeux n’étaient pas en face des trous sur les premières balles", reconnaît le Liégeois. "Et puis cela revient assez vite. Ici on tape, on s’amuse. Le plus dur, cela va être de retrouver la précision. Cela ressemble à une reprise après une trêve ou des vacances. Ce n’est pas comme après une blessure, ici il n’y a aucune appréhension. Il faut juste se réhabituer. Il faut quand même faire attention de ne pas se blesser. Le poignet et l’épaule doivent reprendre le rythme", a-t-il ensuite détaillé.

Notre compatriote prendra part, dès le 13 juin, à l'Ultimate Tennis Showdown, un tournoi d'exhibition à huis-clos organisé par l'entraîneur de Serena Williams. Il s'agira de son premier tournoi depuis deux mois. Les matchs, joués dans des sets de 3 jeux gagnants, auront lieu sur 5 weekends avec un prize money en prime. Les rencontres seront diffusées sur le web.

"La célébrité me gêne parfois"

Dans ce même live, David Goffin a aussi abordé la question de la célébrité. Révélé en 2012 après un passage inattendu à Roland Garros, le Liégeois doit aujourd'hui composé avec sa réputation, lui qui est devenu le meilleur joueur belge masculin de tous les temps.

Un poids qui pèse sur les épaules du joueur. "En Belgique, on me reconnaît mais cela ne me dérange pas. Quand cela reste gentil, cela ne me dérange pas", explique d'abord le joueur. "Même si parfois, certains sont taquins. On m’a découvert après Roland-Garros 2012. J’ai senti un gros changement à ce moment-là puis cela a évolué au fur et à mesure de ma carrière. Parfois cela me gêne un peu car je ne fais rien de spécial, je vis juste de ma passion", précise-t-il ensuite.

Il a ensuite expliqué qu'il préparait différents matchs d'entraînement avec d'autres joueurs installés à Monaco pour accélérer sa préparation. Les compétitions ATP sont suspendues jusqu'au 13 juillet.