La finale de Gillé-Vliegen constitue "une récompense pour tout le travail accompli"

Sander Gillé et Joran Vliegen (ATP 29 en double) étaient fiers d'avoir réussi à atteindre une première finale dans un tournoi Masters ATP 1000 du circuit, sur la terre battue de Monte-Carlo. Les Limbourgeois ont écarté 7-5, 6-4 l'Espagnol Marcel Granollers et l'Argentin Horacio Zeballos (ATP 5 et 6 en double), finalistes à Wimbledon et au Masters l'an dernier.

"C'est fantastique", a confié Sander Gillé après s'être remis de ses émotions. "Nous avons joué un nouveau match très solide, contre une paire que nous n'avions jamais battue. Nous avons très bien négocié les moments importants, à l'image des nombreux points décisifs à 40-40. Je ne sais pas combien il y en a eu, mais nous n'avons quasi rien donné à nos adversaires. C'est une merveilleuse récompense pour tout le travail accompli depuis des mois. C'était l'un de nos objectifs cette année de disputer une finale d'un Masters 1000. C'est un beau stimulant et cela donne beaucoup de confiance."

Il s'agit de la deuxième meilleure performance de la carrière de Sander Gillé et Joran Vliegen, après leur accession en finale à Roland-Garros l'an dernier. Pour le titre, ils défieront l'Allemand Alexander Zverev et le Brésilien Marcelo Melo (ATP 168 et 49 en double), tombeurs de l'Équatorien Marcelo Arevalo et du Croate Mate Pavic (ATP 19 et 31 en double).