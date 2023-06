La Japonaise Miyu Kato et l'Allemand Tim Pütz remportent le tournoi de double mixte

La Japonaise Miyu Kato et l'Allemand Tim Pütze se sont imposés en finale du tournoi de double mixte de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem, jeudi sur la terre battue parisienne. Le duo a été jusqu'au super tie-break pour effacer la Canadienne Bianca Vanessa Andreescu et le Néo-Zélandais Michael Venus, 4-6, 6-4, 10/6. La partie a duré 1 heure et 35 minutes.

La première finale de la quinzaine parisienne a couronné la Japonaise de 28 ans et l'Allemand de 35 ans, qui n'avaient pas encore goûté à la victoire finale dans un tournoi du Grand Chelem. Ceux-ci ont su renverser la vapeur après avoir concédé le premier set malgré un break initial, 6-4. Kato et Pütz ont été patients dans la deuxième manche, breakant plus tard et servant pour conclure, 6-4. Dans le tie-break, la paire nippo-allemande a pris le large avec cinq points consécutifs à partir de 3/3, pour finalement s'imposer 10/6.

Kato (WTA 31 en double) avait été disqualifiée au troisième tour du double dames, qu'elle disputait avec l'Indonésienne Aldila Sutjiadi (WTA 32 en double), après que la joueuse japonaise avait involontairement frappé une balle contre la tête d'une ramasseuse de balles. L'arbitre a d'abord donné un avertissement à Kato, mais les officiels ont décidé de disqualifier la paire après une longue discussion, et ce sous les huées du public.